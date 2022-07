Calciomercato Napoli, scelto il sostituto di Demme in caso di partenza: arriva dalla Serie A! (Di martedì 5 luglio 2022) Con il mercato che ha preso ufficialmente il via, e la rivoluzione in casa Napoli sul fronte delle uscite, la squadra azzurra è già alla ricerca dei possibili sostituti. La politica della società partenopea sul mercato è chiara: appena un giocatore viene ceduto, se ne acquista uno nuovo per rimpiazzarlo. Ed è così che il Napoli sta lavorando anche sul fronte del centrocampo. Secondo quanto riportato nella trasmissione Radio Goal in onda su KKN, in caso di partenza di Demme o di Fabian Ruiz potrebbe arrivare Mattias Svanberg. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)I contatti con il Bologna per Svanberg Svanberg potrebbe lasciare il Bologna durante questa sessione di Calciomercato con qualche sconto sul prezzo del cartellino, visto il contratto in scadenza nel ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 luglio 2022) Con il mercato che ha preso ufficialmente il via, e la rivoluzione in casasul fronte delle uscite, la squadra azzurra è già alla ricerca dei possibili sostituti. La politica della società partenopea sul mercato è chiara: appena un giocatore viene ceduto, se ne acquista uno nuovo per rimpiazzarlo. Ed è così che ilsta lavorando anche sul fronte del centrocampo. Secondo quanto riportato nella trasmissione Radio Goal in onda su KKN, indidio di Fabian Ruiz potrebbere Mattias Svanberg. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)I contatti con il Bologna per Svanberg Svanberg potrebbe lasciare il Bologna durante questa sessione dicon qualche sconto sul prezzo del cartellino, visto il contratto in scadenza nel ...

