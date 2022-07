Uomini e Donne, Nicole Mazzocato svela il momento esatto in cui lei e Armando Anastasio hanno deciso di avere un bambino (Di lunedì 4 luglio 2022) Alcuni mesi fa Nicole Mazzocato ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, insieme al compagno Armando Anastasio. Oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta sui social per rispondere alle curiosità dei fan. La ragazza ha confidato di star vivendo una gravidanza meravigliosa e ha svelato il momento in cui lei e Armando hanno deciso di mettere su famiglia: Subito… dopo esserci detti “Ti amo”, entrambi dicevamo che rappresentavamo la mamma e il papà dei nostri futuri figli. I due ragazzi ad agosto festeggeranno un anno di relazione. Nonostante si fossero conosciuti da poco, Nicole e Armando hanno desiderato subito un figlio: Lo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 luglio 2022) Alcuni mesi faha annunciato di essere in attesa del primo figlio, insieme al compagno. Oggi l’ex corteggiatrice diè intervenuta sui social per rispondere alle curiosità dei fan. La ragazza ha confidato di star vivendo una gravidanza meravigliosa e hato ilin cui lei edi mettere su famiglia: Subito… dopo esserci detti “Ti amo”, entrambi dicevamo che rappresentavamo la mamma e il papà dei nostri futuri figli. I due ragazzi ad agosto festeggeranno un anno di relazione. Nonostante si fossero conosciuti da poco,desiderato subito un figlio: Lo ...

