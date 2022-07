Ucraina | consigliere sindaco Mariupol | ' seminterrati pieni d' acqua | palazzi crollano'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ainiziano a crollare i grattacieli danneggiati. Nel seminterrato del palazzo crollato ieri si trovava una donna, per fortuna sono riusciti a salvarla". Lo riferisce sui suoi canali social Petro Andryuschenko,di. "Il motivo del crollo -spiega Andryuschenko- sono gli esperimenti con la fornitura dell', ine sono. L'rovina ciò che non hanno rovinato le bombe".

Pubblicità

GiovaQuez : Un'altra fossa comune con più di cento corpi è stata trovata a Mariupol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata… - yppi2011 : RT @ultimenotizie: 'Cessate il fuoco.Ritiro delle Z-truppe.Ritorno dei cittadini deportati.Estradizione dei criminali di guerra.Meccanismo… - Venice_Mariposa : RT @ultimenotizie: 'Cessate il fuoco.Ritiro delle Z-truppe.Ritorno dei cittadini deportati.Estradizione dei criminali di guerra.Meccanismo… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: 'Cessate il fuoco.Ritiro delle Z-truppe.Ritorno dei cittadini deportati.Estradizione dei criminali di guerra.Meccanismo… - Toniapatty : RT @ultimenotizie: 'Cessate il fuoco.Ritiro delle Z-truppe.Ritorno dei cittadini deportati.Estradizione dei criminali di guerra.Meccanismo… -

...ringraziare in primis gli elettori che mi hanno permesso di diventare il più giovane... fortemente penalizzate dalla pandemia prima e dalle conseguenze della guerra indopo, ......scissione con il Movimento Cinque Stelle (cioè alla vigilia del dibattito parlamentare sull'... Una storia che è stata raccontata, per filo e per segno, dallo stessotogato, audito in ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “A Mariupol iniziano a crollare i grattacieli danneggiati. Nel seminterrato del palazzo crollato ieri si trovava una donna, per fortuna sono riusciti a salvarla”. Lo riferis ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Arriverà domani ad Ankara il presidente del Consiglio Mario Draghi, per il terzo vertice intergovernativo italo-turco: l ultimo si è svolto a Roma nel maggio ...