Troppe spese e pochi risultati Ecco come non si investe sulla formazione dei poliziotti

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Errare humanum est, perseverare autem diabolicum», letteralmente: errare è umano, perseverare è diabolico, dicevano i latini. A quanto pare, questo concetto è poco chiaro a chi si occupa della gestione dei corsi allievi agenti della Polizia di Stato e alla gestione del personale delle scuole di. Gli stessi errori commessi durante il 215° corso allievi agenti, starebbero per ripetersi con il 218° corso in partenza per il prossimo 11 luglio. Questi riguardano la distribuzione degli allievi presso gli istituti dipresenti sul territorio italiano. In poche parole, i 1356 allievi agenti del 215° corso, sono stati allocati in 7 istituti di istruzione a causa di una ripartizione tra le scuole, senza tener conto della presenza o meno di istruttori specializzati in organico. A causa di ciò, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ...