Traffico Roma del 04-07-2022 ore 19:00 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati al momento abbiamo rallentamenti per l’incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Ardeatina poi a seguire sempre in carreggiata esterna rallentamenti tra La Rustica e la Tiburtina sulla Tiburtina troviamo coda verso Tivoli dal carcere di Rebibbia fino a oltre il raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza di via Affile incolonnamenti poi in tangenziale Tra Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi direzione Salaria per lavori e Traffico si sta in coda anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia è il centro Rai di Saxa Rubra Verso il raccordo anulare Mi ricordo ancora che via Ardeatina fino al 5 agosto resterà chiusa a poco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio questo per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben Trovati al momento abbiamo rallentamenti per l’incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Ardeatina poi a seguire sempre in carreggiata esterna rallentamenti tra La Rustica e la Tiburtina sulla Tiburtina troviamo coda verso Tivoli dal carcere di Rebibbia fino a oltre il raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza di via Affile incolonnamenti poi in tangenziale Tra Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi direzione Salaria per lavori esi sta in coda anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia è il centro Rai di Saxa Rubra Verso il raccordo anulare Mi ricordo ancora che via Ardeatina fino al 5 agosto resterà chiusa a poco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio questo per ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 19:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - astralmobilita : ??? #SS1 #Aurelia #incidente risolto traffico scorrevole tra #Malagrotta e #Massimina ? #Roma @RegioneLazio… - viabilitasdp : 18:47 #A25 Veicolo in fiamme in uscita a Pescina provenendo da Autostrada Roma-Teramo . - zazoomblog : Traffico Roma del 04-07-2022 ore 18:30 - #Traffico #04-07-2022 #18:30 - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - via Cilicia e via Acaia ?????? code da via Cristoforo Colombo fino a via Satrico > Piazzale Appio #… -