Succederà nelle prossime ore | Marmolada | occhio a questo enorme pezzo di ghiaccio

(Di lunedì 4 luglio 2022) La politica è passata in secondo piano dinanzi alla tragedia della. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, ampio spazio è stato dedicato appunto a quanto accaduto sulle Dolomiti, con il bilancio parziale che è di sette vittime e otto riti, più quattordici persone disperse per le quali purtroppo si nutrono scarse speranze. In collegamento da Canazei, l'inviato Alessio Schiesari ha fatto il punto della situazione e ha soprattutto offerto un elemento nuovo: “Non ci saranno ricerche nel corso della notte, la montagna fa paura, potrebbero esserci altri cedimenti come quello che è avvenuto domenica. Una guida alpina ci ha detto che c'è undigrande quanto un edificio e ci si chiede non se cadrà, ma quando: sembra certo che cadrà ...