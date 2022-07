Strage sulla Marmolada | Messner | La montagna soffre | fa troppo caldo

Pubblicità

carlogubi : Complici morali della strage sulla #Marmolada tutti i fascistoidi che chiamavano #Gretini i cittadini che lanciano… - anglotedesco : Strage sulla Marmolada. Seracco giù dalla vetta. 6 morti ,feriti e dispersi - CCuccolini : RT @SimyFrant: Sidney è allagata,le strade come fiumi e migliaia di sfollati. Sulla Marmolada si stacca un costone di ghiaccio,una strage… - MarcoCampa10 : RT @geascanca: Sidney è allagata, le strade fiumi, migliaia di sfollati. Sulla Marmolada si stacca un costone di ghiaccio centenario: una s… - Bisont19 : RT @SimyFrant: Sidney è allagata,le strade come fiumi e migliaia di sfollati. Sulla Marmolada si stacca un costone di ghiaccio,una strage… -

Gasparri è una furia con il M5S: pensano solo al terzo mandato, il resto è un bluff Intanto sale a 7 il bilancio delle vittime della valangaMarmolada. La conferma arriva dal comando ...... quale presidente, in ogni decisione, ha prima tentato di scaricare responsabilità e problemi... Ladei candidati famosi Così, in una giostra infantile di veti incrociati che va avanti da ...MARMOLADA – Un’altra vittima è stata recuperata dai soccorritori sulla Marmolada, dove ieri il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Sale quindi a sett ..."Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono, vengono giù pezzi come grattacieli". È il commento di Reinhold Messner, il primo alpinista ad aver conquistato tutti gli ott ...