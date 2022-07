Softball: Italia, le convocate per i World Games 2022. Federico Pizzolini chiama 15 azzurre (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono state diramate oggi le convocazioni per quel che riguarda l’Italia del Softball che vedremo ai World Games 2022 di Birmingham, Alabama, Stati Uniti. 15 sono le giocatrici che avrà a disposizione Federico Pizzolini. Le azzurre debutteranno nella notte tra sabato 9 e domenica 10 alle 2:00 Italiane contro gli Stati Uniti, poi, nella serata del 10, alle 20:00, se la vedranno con il Canada. Ventiquattr’ore dopo esatte sarà la volta di Taiwan, sportivamente nota come Cina Taipei. Le prime due di ogni girone (nell’altro ci sono Australia, Giappone, Messico e Porto Rico) si incrociano in semifinale. Softball, Italia ancora Campione d’Europa Under 22! Repubblica Ceca battuta in casa, è bis per le ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono state diramate oggi le convocazioni per quel che riguarda l’delche vedremo aidi Birmingham, Alabama, Stati Uniti. 15 sono le giocatrici che avrà a disposizione. Ledebutteranno nella notte tra sabato 9 e domenica 10 alle 2:00ne contro gli Stati Uniti, poi, nella serata del 10, alle 20:00, se la vedranno con il Canada. Ventiquattr’ore dopo esatte sarà la volta di Taiwan, sportivamente nota come Cina Taipei. Le prime due di ogni girone (nell’altro ci sono Australia, Giappone, Messico e Porto Rico) si incrociano in semifinale.ancora Campione d’Europa Under 22! Repubblica Ceca battuta in casa, è bis per le ...

