SERIA A, le ufficialità di oggi: due cessioni per Inter e Juve. Il Milan saluta Kessié (Di lunedì 4 luglio 2022) La settimana di mercato è partita subito forte con tante ufficialità. Dopo la domenica priva di trasferimenti, questo Lunedì... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) La settimana di mercato è partita subito forte con tante. Dopo la domenica priva di trasferimenti, questo Lunedì...

Pubblicità

sportli26181512 : SERIA A, le ufficialità di oggi: due cessioni per Inter e Juve. Il Milan saluta Kessié: La settimana di mercato è p… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #SERIAA, le ufficialità di oggi: due cessioni per #Inter e #Juve. Il #Milan saluta #Kessié - cmdotcom : #SERIAA, le ufficialità di oggi: due cessioni per #Inter e #Juve. Il #Milan saluta #Kessié - corraz2 : @teo_acm il problema delle insiderate (gente abbastanza seria tipo vitiello, non altri profili che fanno tanto i tr… -