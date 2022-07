Parigi, ricorso in Cassazione per estradizione degli ex Br (Di lunedì 4 luglio 2022) La procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il rifiuto all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani. Lo annuncia la stessa procura. . 4 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) La procura generale diricorre incontro il rifiuto all'dei 10 ex terroristi rossi italiani. Lo annuncia la stessa procura. . 4 luglio 2022

Pubblicità

sandrogozi : La procura generale di #Parigi ???? fa ricorso in Cassazione contro la decisione di non estradare i 10 terroristi: ot… - fisco24_info : Parigi, ricorso in Cassazione per estradizione degli ex Br: Lo annuncia la procura generale di Parigi - ActuRenaissance : RT @sandrogozi: La procura generale di #Parigi ???? fa ricorso in Cassazione contro la decisione di non estradare i 10 terroristi: ottima not… - universo_astro : RT @sandrogozi: La procura generale di #Parigi ???? fa ricorso in Cassazione contro la decisione di non estradare i 10 terroristi: ottima not… - ItaliaViva : RT @sandrogozi: La procura generale di #Parigi ???? fa ricorso in Cassazione contro la decisione di non estradare i 10 terroristi: ottima not… -