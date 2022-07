Pubblicità

leggoit : Omicron #Lazio, bollettino di oggi 4 luglio: 4.777 casi (2.954 a #Roma) e sette morti. Tasso di positività al 24,5% - ilmessaggeroit : Omicron Lazio, bollettino di oggi 4 luglio: 4.777 casi (2.954 a Roma) e sette morti. Tasso di positività al 24,5% - fanpage : 'È come se fosse un nuovo virus, servono vaccini aggiornati' Secondo Vaia, direttore generale dello Spallanzani, l’… - AlbertoAuas : RT @Mary85835083: Il Messaggero:Omicron, nel Lazio oltre 20mila casi.D'Amato:'Chiedero' l'obbligo delle mascherine'. Come si diceva?Grazie… - StefaniaFalone : Omicron Lazio, il bollettino del 3 luglio: 8.673 positivi e due morti. Tasso di positività al 25% -

I casi a Roma città sono a quota 2.954 ', fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Ecco i casi divisi per Asl: Nel dettaglio, questa la situazione nelle ultime 24 ore. ...Lo ha chiesto chiaramente l' Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato . "Sarebbe ... magari più mirato contro la varianteBa.5. A settembre o ottobre possibili richiami con ...Bollettino Lazio di oggi 4 luglio. si registrano 4.777 nuovi positivi, e sette morti. «Su 3.389 tamponi molecolari e 16.032 tamponi antigenici per un totale di 19.421 tamponi, ...Covid Lazio. Continua ad essere alto l’allarme per l’andamento della curva epidemiologica, soprattutto in relazione all’aumento dei contagi legati alla nuova variante Omicron. Quest’ultima sembra esse ...