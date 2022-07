Mediaset, in onda martedì su Canale 5 lo speciale sulla presentazione dei palinsesti (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco Pier Silvio Berlusconi, insieme a Gerry Scotti e Pio e Amedeo in un clima che non rinuncia a battute e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 luglio 2022) Sul palco Pier Silvio Berlusconi, insieme a Gerry Scotti e Pio e Amedeo in un clima che non rinuncia a battute e ...

Pubblicità

FabioBenedett18 : RT @GiusCandela: Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Mediaset co… - Parpiglia : RT @GiusCandela: Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Mediaset co… - ItsByeBitch : RT @MikyS03: Domani sera, prima del #TG5 delle 20.00, andrà in onda su #Canale5 uno speciale dedicato alla serata #PalinsestiMediaset con… - MikyS03 : Domani sera, prima del #TG5 delle 20.00, andrà in onda su #Canale5 uno speciale dedicato alla serata… - GiusCandela : Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Medi… -