Matteo Renzi punta su Beppe Sala: "E io sarò in Parlamento, a impedire un Governo sbrindellato" (Di lunedì 4 luglio 2022) Conversazione con il Foglio: "Il 90% degli italiani mi detesta, io punto al 5%, è la portata del nostro voto utile". I 5 stelle? "Sono morti". Giuseppe Conte? "Inconsistente". Carlo Calenda? "Incomprensibile". E il sindaco di Milano? "Potrebbe candidarsi, vedremo in che ruolo" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 luglio 2022) Conversazione con il Foglio: "Il 90% degli italiani mi detesta, io punto al 5%, è la portata del nostro voto utile". I 5 stelle? "Sono morti". Giuseppe Conte? "Inconsistente". Carlo Calenda? "Incomprensibile". E il sindaco di Milano? "Potrebbe candidarsi, vedremo in che ruolo"

Pubblicità

fattoquotidiano : Dalle simpatie per i gilet gialli alla richiesta di aderire a Renew Europe, il partito centrista europeo fondato da… - RobertoSignore7 : RT @HuffPostItalia: Matteo Renzi punta su Beppe Sala: 'E io sarò in Parlamento, a impedire un Governo sbrindellato' - HuffPostItalia : Matteo Renzi punta su Beppe Sala: 'E io sarò in Parlamento, a impedire un Governo sbrindellato' - andliuz : RT @luciodigaetano: Matteo Renzi ha tutti i difetti del mondo, ma ha contribuito come nessun altro a dimostrare agli italiani ciò che Salvi… - luciodigaetano : Matteo Renzi ha tutti i difetti del mondo, ma ha contribuito come nessun altro a dimostrare agli italiani ciò che S… -