Marmolada | i sopravvissuti | «Noi abbracciati mentre la valanga ci passava vicino»

(Di lunedì 4 luglio 2022) Soccorritori sotto choc: corpi straziati per 1.000 metri. Le salme ricomposte nel Palazzo del Ghiaccio a Canazei, psicologi per assistere i parenti. Un escursionista: «Io vivo per miracolo»

Pubblicità

BLturismo : RT @Emergenza24: UPDATE [04.07-15:20] Malga #Ciapela #Marmolada #Dolomiti #Belluno CROLLO SERACCO (14:30 del 03.07.2022) +7 morti +10 #fer… - Emergenza24 : UPDATE [04.07-15:20] Malga #Ciapela #Marmolada #Dolomiti #Belluno CROLLO SERACCO (14:30 del 03.07.2022) +7 morti +… - UBALDI20 : Strage Marmolada, 'un boato e tutto giù, salvi per miracolo': le testimonianze dei sopravvissuti - rtl1025 : ?? #Marmolada, proseguono le ricerche di diciassette escursionisti dispersi, poche speranze di trovare sopravvissuti… - FranciNiccheri : Trovati 4 sopravvissuti! Evviva! #Marmolada -

Leggi anche Tragedia della, trovato il bambino disperso: 7 morti, si cercano ancora 14 persone nella valanga Strage sulla, il racconto deial crollo: 'Ci siamo ...Secondo quanto si apprende sarebbe ormai "ridotta a zero" la possibilità di trovare...e familiari da possibili escursioni" durante la giornata di ieri sul ghiacciaio della. "La ...C'è però anche una buona notizia: quattro persone, date in un primo tempo per disperse nel crollo, sono state rintracciate e sono in salvo. Dunque scende a 14 il numero degli escursionisti dispersi. L ...6 morti, 9 feriti e 20 dispersi. I soccorsi continuano. Una volta di più una tragedia ci interroga sull'uomo custode del creato.