L’Ue è davvero l’ultimo baluardo della democrazia?

Tra Stati Uniti e Unione europea i rapporti di forza sia economici che militari continuano a propendere in favore degli States, ma oggi l'Unione europea ha l'opportunità di mettere in campo uno spirito d'iniziativa quanto mai inedito. Per affermarsi come leader internazionale, l'Unione sembra non avere altra chance che far leva sulle proprie prerogative di libertà e democrazia, ergendosi a baluardo globale della tutela dei diritti umani così da colmare un vulnus che promette di avere un peso specifico inimmaginabile entro i prossimi decenni. Mentre la Russia continua ad assediare senza sosta la mai riconosciuta Ucraina, la bocciatura alle restrizioni sul porto d'armi, il clamoroso ribaltamento della storica sentenza Roe vs Wade (1973) e la conseguente eliminazione dell'aborto dal novero dei diritti costituzionali non ...

