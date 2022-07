L’Équipe – Trasferimenti: Fulham preme OL per Léo Dubois (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 18:37:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Promosso ambizioso in Premier League, il Fulham ha già iniziato la sua finestra di mercato mentre il mercato inglese non è ancora iniziato. Desiderosi di rafforzare la posizione di terzino destro, i londinesi hanno preso di mira Léo Dubois, mentre Djibril Sidibé, libero da quando ha lasciato il Monaco, è un’opzione. Ma è il Lyonnais che sembra essere oggi la priorità del club inglese. I Cottagers hanno già contattato OL per ottenere un prestito. Ma la capolista del Lione per il momento è favorevole a un trasferimento definitivo per il nazionale francese (13 selezioni), che ha perso il posto a fine campionato a favore del giovane Malo Gusto (18), nonostante il suo status di capitano. Il prezzo richiesto potrebbe aggirarsi intorno agli ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-02 18:37:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di: Promosso ambizioso in Premier League, ilha già iniziato la sua finestra di mercato mentre il mercato inglese non è ancora iniziato. Desiderosi di rafforzare la posizione di terzino destro, i londinesi hanno preso di mira Léo, mentre Djibril Sidibé, libero da quando ha lasciato il Monaco, è un’opzione. Ma è il Lyonnais che sembra essere oggi la priorità del club inglese. I Cottagers hanno già contattato OL per ottenere un prestito. Ma la capolista del Lione per il momento è favorevole a un trasferimento definitivo per il nazionale francese (13 selezioni), che ha perso il posto a fine campionato a favore del giovane Malo Gusto (18), nonostante il suo status di capitano. Il prezzo richiesto potrebbe aggirarsi intorno agli ...

Pubblicità

tanko_17 : @Spina14_acm Per me c’entra anche il casino Elliot - Lille…. Secondo me hanno bloccato i trasferimenti tra Milan e… -

SOLDI: Messi, Zidane e le speranze che volano via... L'altro colpo lo ha ricevuto quest'anno quando ZIDANE, in un intervista all'EQUIPE, dopo aver detto ... Dunque, se il mondo del calcio non mette limiti negli ingaggi e trasferimenti si va dritti contro ... Sanità a Marsala: le promesse dell'Asp e l'amara realtà ... dove le condizioni di lavoro non sono ottimali: dopo numerosi trasferimenti ultimamente il reparto è stato rilegato in quattro stanze isolate senza aria condizionata, dove sia l'attività degli ... Sport Mediaset 'altro colpo lo ha ricevuto quest'anno quando ZIDANE, in un intervista all'EQUIPE, dopo aver detto ... Dunque, se il mondo del calcio non mette limiti negli ingaggi esi va dritti contro ...... dove le condizioni di lavoro non sono ottimali: dopo numerosiultimamente il reparto è stato rilegato in quattro stanze isolate senza aria condizionata, dove sia'attività degli ... Mercato Inter: frenata Psg su Skriniar, concorrenza Juve per Cambiaso - Sportmediaset