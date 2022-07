Juve-Roma, la trattativa per Zaniolo alle ultime curve: la fretta, la formula, l'offerta (Di lunedì 4 luglio 2022) Prima era il momento di spingere per Paul Pogba e Angel Di Maria. Ora sono arrivati i giorni che vedono il mercato della Juve ruotare sostanzialmente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Prima era il momento di spingere per Paul Pogba e Angel Di Maria. Ora sono arrivati i giorni che vedono il mercato dellaruotare sostanzialmente...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - _Morik92_ : Su #Zaniolo, c'è già l'intesa con la #Juve sulla base di 4mln per 4 anni. Contatti frequenti con il suo agente, c'è… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve #Roma, la trattativa per #Zaniolo alle ultime curve: la fretta, la formula, l'offerta - Roberta_Siro : RT @MatthijsPog: ?? Zaniolo, la Juve corre! Incontro o call con la Roma tra mercoledì e giovedì. La Juve disposta eventualmente anche a (sol… -