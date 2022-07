'Icardi al Monza fa sognare i tifosi: ecco in che modo si può fare l'operazione' (Di lunedì 4 luglio 2022) Gentile Procuratore, sono un brianzolo tifoso del Monza fino al midollo, ho sofferto quanto eravamo in serie D e gioisco come un bambino or... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Gentile Procuratore, sono un brianzolo tifoso delfino al midollo, ho sofferto quanto eravamo in serie D e gioisco come un bambino or...

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato I @ACMonza, in difesa interessano #Ayhan del @SassuoloUS e #Mingueza del @FCBarcelona:… - ale_gargiulo00 : RT @AleInter910: Benvenuto Mauro Icardi ???? #ACMonza #Monza #WelcomeIcardi - cmdotcom : 'Icardi al Monza fa sognare i tifosi: ecco in che modo si può fare l'operazione' - GabrieleCarrer : Il vero colpo di calciomercato (Icardi?) del Monza, me lo aspetto a gennaio, quando le elezioni saranno più vicine.… -