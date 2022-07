Gina Lollobrigida compie 95 anni, omaggio con il Nastro d’Argento alla Carriera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Gina Lollobrigida compie 95 anni e i Giornalisti Cinematografici la omaggiano con il prestigioso Nastro d’Argento alla Carriera 2022. Lo annuncia il Direttivo Nazionale del Premio che fa gli auguri alla mitica Gina, ai “suoi magnifici 95 anni e insieme ad una splendida Carriera iniziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri d’Argento”. L’Sngci d’intesa con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, le consegnerà il Premio nel corso di un evento istituzionale a Cinecittà, non a caso il luogo più iconico che da sempre sigla la presenza del cinema italiano nel mondo e che, ancora di più in questa nuova stagione, unisce la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –95e i Giornalisti Cinematografici la omaggiano con il prestigioso2022. Lo annuncia il Direttivo Nazionale del Premio che fa gli augurimitica, ai “suoi magnifici 95e insieme ad una splendidainiziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri”. L’Sngci d’intesa con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, le consegnerà il Premio nel corso di un evento istituzionale a Cinecittà, non a caso il luogo più iconico che da sempre sigla la presenza del cinema italiano nel mondo e che, ancora di più in questa nuova stagione, unisce la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Auguri a Gina Lollobrigida che compie 95 anni. Di una signora non si dovrebbe mai rivelare l'età ma per una diva ch… - Francesco1002 : RT @TrastevereRM: Auguri a Gina Lollobrigida, oggi 95 anni di Grande Bellezza che ha fatto sognare per mezzo secolo...mezzo mondo... https:… - nastridargento : Auguri a Gina Lollobrigida con un #nastrodargento annunciato nel giorno del compleanno: un omaggio ai suoi 95 anni… - zuccaro_sonia : RT @MMirella28: Che te magni? Pane E che ci metti dentro Fantasia Marescia ' Dal film pane, amore e fantasia, con Gina Lollobrigida Buon co… - TrastevereRM : Auguri a Gina Lollobrigida, oggi 95 anni di Grande Bellezza che ha fatto sognare per mezzo secolo...mezzo mondo... -