Gas, ora l'Algeria aumenta i prezzi. Cosa succede all'Italia (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug – Rompere con la Russia per ritrovarsi comunque ricattati, in questo caso da una nazione nordafricana non propriamente affidabile. l'Algeria intende infatti aumentare i prezzi del gas, consapevole di essere indispensabile per l'Europa in questa cruciale fase storica. Ad annunciare l'incremento dei prezzi è la compagnia statale di idrocarburi Sonatrach, la quale afferma di aver già avviato contatti con i partner europei per rivedere le clausole contrattuali delle forniture. Il tutto, a detta della compagnia algerina, è necessario a causa dell'impennata dei prezzi sui mercati internazionali. Durante una conferenza stampa ad Algeri, l'ad di Sonatrach, Toufik Hekkar, ha dichiarato che con tre partner europei è già stato raggiunto un accordo, mentre con gli altri sono in corso le trattative.

