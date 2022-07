Carneficina sulla Marmolada | valanga devastante | è strage di alpinisti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022) La, la Regina delle Dolomiti, si scioglie come burro e travolge chi l'attraversa, alla ricerca, ormai disperata, del suo «cuore» di ghiaccio: è di sei morti, 8 feriti ricoverati in ospedale e diversi dispersi il bilancio provvisorio del distacco di un seracco dalla calotta sommitale, sotto Punta Rocca in Trentino. Ladi neve, ghiaccio e roccia, nel suo passaggio, ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. Degli otto feriti, due sono stati trasportati all'ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso, cinque a Trento. Non si conosce ancora il numero definitivo dicoinvolti. I soccorsi sono difficili: per il rischio di nuovi distacchi l'elicottero di Trento provvede alla bonifica dell'area con Daisy Bell, che consente distacchi pianificati delle valanghe, per ...