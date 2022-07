(Di lunedì 4 luglio 2022), 4 lug. (Labitalia) - "Il 6presentiamo la bellezza delledelle nostre. Presentiamo unadiversa" da quella che spesso viene raccontata, "lavera, quella fatta diche lavorano silenziosamente e che portano a casa risultati. Vino, olio, formaggi, salumi e anche acque, tuttedel nostro territorio. Presenteremo, ad esempio,che hanno frantoi che esistono da 500 anni. E lo facciamo in una delle più suggestive terrazzene, davanti a un parterre fatto da alcune tra le personalità istituzionali più importanti, che hanno aderito con entusiasmo all'evento. Tra loro tanti calabresi che sono pronti a dare una mano al territorio". Così Klaus ...

Pubblicità

StraNotizie : Calabria, Algieri: '6 luglio a Terrazza Orsini a Roma in scena eccellenze imprese cosentine' - LocalPage3 : Calabria, Algieri: '6 luglio a Terrazza Orsini a Roma in scena eccellenze imprese cosentine'… - algieri_klaus : Camera commercio:Cosenza,premiate eccellenze olio provincia - Calabria - - algieri_klaus : Camere commercio:Cosenza,balzo export Calabria nel 2021,+33% - Calabria - -

Adnkronos

"Siamo giunti alla IX edizione dell''Oro dei Bruzi' - ha detto il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus- il concorso che da anni ci permette di valorizzare le eccellenze ..."Il Premio rappresenta un ennesimo riconoscimento per il nostro Ente - dichiara il presidente Klaus- e per la sua capacità di creare Valore Pubblico anche attraverso il suo patrimonio ... Calabria, Algieri: "6 luglio a Terrazza Orsini a Roma in scena eccellenze imprese cosentine" (Adnkronos) - "Il 6 luglio presentiamo la bellezza delle eccellenze delle nostre imprese. Presentiamo una Calabria diversa" da quella che spesso viene raccontata, "la Calabria vera, quella fatta di im ...La Sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza ha aperto le porte al concorso "L'Oro dei Bruzi", un evento che ha valorizzato le imprese produttrici di olio extravergine di oliva della provinc ...