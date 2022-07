Bayern Monaco, pronti 120 milioni per l'assalto ad Osimhen (Di lunedì 4 luglio 2022) Corriere dello Sport - . Secondo le indiscrezioni del quotidiano, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad investire 120 milioni per portare Victor Osimhen in Bundesliga: 'Per far la spesa, a modo suo, il Bayern sarebbe andato persino al di là di De Laurentii ... Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 luglio 2022) Corriere dello Sport - . Secondo le indiscrezioni del quotidiano, ilsarebbe pronto ad investire 120per portare Victorin Bundesliga: 'Per far la spesa, a modo suo, ilsarebbe andato persino al di là di De Laurentii ...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, il Bayern è pronto a spendere 120 milioni per Osimhen: spunta una chiamata: Lewandowski e il Bayern Monaco… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco pronto a mettere sul piatto 120 milioni per Osimhen - gab72boa : RT @Rossonerosemper: @alvisepedrotti Mi fanno morire. Uno scudo vinto a stadi chiusi, contropiede e palla a Lukaku e si sentono il Bayern M… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco pronto a mettere sul piatto 120 milioni per Osimhen - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA GERMANIA - Il Bayern Monaco pronto a mettere sul piatto 120 milioni per Osimhen -