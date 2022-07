Amici 21, Sissi e Dario si sono lasciati? I dettagli notati dai fan (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia nata ad Amici 21 si è lasciata? All’interno della scuola di Amici 21 come sappiamo è nato l’amore tra Sissi e Dario, e con la loro storia la cantante e il ballerino hanno fatto battere il cuore al pubblico. Anche dopo la fine del talent show la coppia ha iniziato a mostrarsi insieme L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia nata ad21 si è lasciata? All’interno della scuola di21 come sappiamo è nato l’amore tra, e con la loro storia la cantante e il ballerino hanno fatto battere il cuore al pubblico. Anche dopo la fine del talent show la coppia ha iniziato a mostrarsi insieme L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : È finita la storia per una coppia di Amici 21? I dettagli notati dai fan - aviola59 : Sissi che saluta pure Christian perché lui era sotto al palco a sostenerla come aveva fatto le sere precedenti con… - XIENING0LD : momento AMICI Bandana di LDA.. amore 4 come ti è venuta in mente sta canzone Scendi di SISSI a me non faceva impazz… - Chattareal1 : Sissi listen to me, questa sera foto con la regina Martina Miliddi (la ballerina più versatile mai entrata nella sc… - ciccio_1990 : Alex e sissi - Amici - CercaFamiglia -