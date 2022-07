WWE: Gli Usos si confermano campioni a Money in The Bank in un gran match ma dal finale controverso (Di domenica 3 luglio 2022) Gli Usos e gli Street Profits hanno regalato spettacolo in quel di Money in The Bank, i due team hanno messo in scena un incontro entusiasmante che ha esaltato i fan presenti in Arena. L’ottimo match tra le due coppie è stato però macchiato da un finale controverso, ecco cos’è accaduto. La spalla di Montez Ford non era al tappeto! Negli attimi finali dell’incontro gli Usos hanno colpito Montez Ford con la 1D ma nel momento dello schienamento la spalla del membro degli Street Profits non era al tappeto. Il direttore di gara non si è accorto di questo dettaglio e per questo motivo gli Usos sono stati decretati come i vincitori della contesa. Leggi su zonawrestling (Di domenica 3 luglio 2022) Glie gli Street Profits hanno regalato spettacolo in quel diin The, i due team hanno messo in scena un incontro entusiasmante che ha esaltato i fan presenti in Arena. L’ottimotra le due coppie è stato però macchiato da un, ecco cos’è accaduto. La spalla di Montez Ford non era al tappeto! Negli attimi finali dell’incontro glihanno colpito Montez Ford con la 1D ma nel momento dello schienamento la spalla del membro degli Street Profits non era al tappeto. Il direttore di gara non si è accorto di questo dettaglio e per questo motivo glisono stati decretati come i vincitori della contesa.

