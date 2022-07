Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 08:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PORTUENSE AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PONTE GALERIA. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA MAGLIANA E SU VIA ALLIEVI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA. Passiamo al TRASPORTO PUBBLICO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIALE REGINA MARGHERITA, LA LINEA DEL TRAM 3 SARÀ SOSTITUITA DA NAVETTE SULL’INTERO PERCORSO. SOSTITUZIONE CON I BUS ANCHE PER IL TRAM 19, SOLO SULLA TRATTA PORTA MAGGIORE-PIAZZA RISORGIMENTO. NORMALE SERVIZIO TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA DEI GERANI. ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, DA VENERDÌ 1° ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PORTUENSE AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DI PONTE GALERIA. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA MAGLIANA E SU VIA ALLIEVI SEMPRE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE. CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA. Passiamo al TRASPORTO PUBBLICO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIALE REGINA MARGHERITA, LA LINEA DEL TRAM 3 SARÀ SOSTITUITA DA NAVETTE SULL’INTERO PERCORSO. SOSTITUZIONE CON I BUS ANCHE PER IL TRAM 19, SOLO SULLA TRATTA PORTA MAGGIORE-PIAZZA RISORGIMENTO. NORMALE SERVIZIO TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA DEI GERANI. ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, DA VENERDÌ 1° ...

