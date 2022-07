Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto: Elisabetta Gregoraci prima tronista vip? (Di domenica 3 luglio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti della nuova stagione di Mediaset e Uomini e Donne è stato confermato come uno dei programmi di punta dell’emittente. Il dating show di Maria De Filippi sarà lo stesso di sempre, ma potrebbe vedere una novità molta attesa dai telespettatori. Stiamo parlando della versione vip che dovrebbe arrivare nel mese di marzo, ossia alla seconda parte del programma. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la conduttrice avrebbe trovato anche la prima tronista vip. Uomini e Donne: ecco la versione vip Dopo un’estate ricca di ipotesi e dubbi, nel quale si presumeva l’arrivo della versione vip di Uomini e Donne al ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 3 luglio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti della nuova stagione di Mediaset eè stato confermato come uno dei programmi di punta dell’emittente. Il dating show diDesarà lo stesso di sempre, ma potrebbe vedere una novità molta attesa dai telespettatori. Stiamo parlando della versioneche dovrebbe arrivare nel mese di marzo, ossia alla seconda parte del programma. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la conduttrice avrebbe trovato anche la: ecco la versioneDopo un’estate ricca di ipotesi e dubbi, nel quale si presumeva l’arrivo della versionedial ...

Pubblicità

ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - rubio_chef : Donne che emulano il fallimentare modello degli uomini, neri che ambiscono a essere suprematisti bianchi, indigenti… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - Alteres4 : @BerliozPG @pdnetwork Ha gli arcobaleni e vorrebbe che i ricchi opprimessero donne, uomini, neri e bianchi lgbtqars… - Antonel52432350 : RT @rubio_chef: Donne che emulano il fallimentare modello degli uomini, neri che ambiscono a essere suprematisti bianchi, indigenti che inv… -