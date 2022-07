Sampdoria, in bilico il rinnovo di Ekdal: prima le visite (Di domenica 3 luglio 2022) E' ancora tutto da scrivere il futuro di Albin Ekdal, da qualche giorno ufficialmente svincolato dalla Sampdoria. Il rinnovo sembrava una... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) E' ancora tutto da scrivere il futuro di Albin, da qualche giorno ufficialmente svincolato dalla. Ilsembrava una...

Pubblicità

sportli26181512 : Sampdoria, in bilico il rinnovo di Ekdal: prima le visite: E' ancora tutto da scrivere il futuro di Albin Ekdal, da… - SampNews24 : SN24 – Rinnovo #Ekdal in bilico: prima le visite mediche e poi l’offerta della #Sampdoria - TuttoCagliari : Ekdal, futuro in bilico: dubbi da parte della Sampdoria -