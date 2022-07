(Di domenica 3 luglio 2022)in cella, uno dietro l'altro, in poche ore. Siamo a Novosibirsk, in Russia. Dimitry Kolker, scienziato,, dottore in scienze fisiche e matematiche èall'età di 54 anni. Era stato ...

La notizia della morte di Kolker segue solo di ore quella dell'arresto di un altro insigne scienziato, sempre per tradimento, accusa che nel regime neo sovietico diricalca quella usata come ......adi sventrare intere città per consentire al suo alleato di tornare a regnare su Damasco, la questione curda è tornata a non essere più di moda. A Erdogan è stato consentito diil ... Putin fa arrestare due scienziati: uno era malato terminale di tumore ed è morto poco dopo Per l'intelligence britannica trovare una soluzione costituzionale per l'occupazione è probabilmente un obiettivo politico prioritario per la Russia ...Dimitry Kolker, scienziato,, dottore in scienze fisiche e matematiche è morto all'età di 54 anni. Arrestato anche Anatoly Maslov.