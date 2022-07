"Perché eravamo tutte lì": Elisabetta Gregoraci, cos'è successo con le ex di Briatore (Di domenica 3 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare alla conduzione di Battiti Live per il sesto anno. A partire da martedì la showgirl di Soverato sarà in diretta su Italia1, affiancata da Alan Palmieri. “Quando ero bambina i programmi musicali erano i miei preferiti - ha raccontato al Corriere della Sera - li seguivo in famiglia, con mia mamma, papà e la sorellina, mangiando un ghiacciolo in veranda, nelle calde serate calabresi”. Quando si parla con la Gregoraci, è impossibile non nominare anche l'ex marito Flavio Briatore. Di recente ha fatto scalpore uno scatto che li ritrae insieme a Naomi Campbell e Heidi Klum, due ex famosissime dell'imprenditore. “C'è una bellissima amicizia tra tutti noi - ha dichiarato la Gregoraci - e posso dire che c'è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)è pronta a tornare alla conduzione di Battiti Live per il sesto anno. A partire da martedì la showgirl di Soverato sarà in diretta su Italia1, affiancata da Alan Palmieri. “Quando ero bambina i programmi musicali erano i miei preferiti - ha raccontato al Corriere della Sera - li seguivo in famiglia, con mia mamma, papà e la sorellina, mangiando un ghiacciolo in veranda, nelle calde serate calabresi”. Quando si parla con la, è impossibile non nominare anche l'ex marito Flavio. Di recente ha fatto scalpore uno scatto che li ritrae insieme a Naomi Campbell e Heidi Klum, due ex famosissime dell'imprenditore. “C'è una bellissima amicizia tra tutti noi - ha dichiarato la- e posso dire che c'è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente ...

Pubblicità

borghi_claudio : @henry_avery4 @BonomiAllegra Si si poi quando si doveva venire in piazza del popolo con noi poi in piazza eravamo i… - michtrim : RT @HSkelsen: Volevo solo ricordarvi che, prima di fare la morale agli altri, bisogna considerare che in ???? c'è l'altarino a Predappio, For… - NozzaFabrizio : RT @HSkelsen: Volevo solo ricordarvi che, prima di fare la morale agli altri, bisogna considerare che in ???? c'è l'altarino a Predappio, For… - pvsassone : RT @HSkelsen: Volevo solo ricordarvi che, prima di fare la morale agli altri, bisogna considerare che in ???? c'è l'altarino a Predappio, For… - Patris64 : RT @HSkelsen: Volevo solo ricordarvi che, prima di fare la morale agli altri, bisogna considerare che in ???? c'è l'altarino a Predappio, For… -