Nuoto | Assoluti di fondo 2022 | successi per Gabbrielleschi e Manzi nella 10 km

(Di domenica 3 luglio 2022) Glididisono in corso al centro velico di Piombino (Toscana) fino al 7 luglio. La manifestazione si è aperta con la distanza olimpica dei dieci chilometri.prova femminile vittoria di Giulia. Quest’ultima ha superato in volata Ginevra Taddeucci e Rachele Bruni. La venticinquenne di Firenze si è imposta in 2h 06’45”.dieci chilometri maschile, invece, successo di un ritrovato Andrea. Il 24enne di Massa di Somma ha nuotato in 1h 53? 56?. Secondo Pasquale Sanzullo mentre sul gradino più basso del podio è finito Mario Sanzullo. Martedì 5 luglio sono in programma le due gare sui cinque chilomteri. Alle ore 09:00 la partenza della prova femminile, alle ore 10:45 il via a quella maschile. SportFace.

E' una macchina di successi inarrestabile la FeniceEnna del tecnico Alessandro Addamo che ai Campionati Italiani di Fondo sempre a Piombino conquista ancora medaglie. Infatti nella 10 Km la nissorina Ilaria Sortino (2006) conquista l'Argento nazionale per la categoria Juniores.