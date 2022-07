Milan, a fine luglio una nuova amichevole internazionale in Austria (Di domenica 3 luglio 2022) Non c'è tre, senza... quattro. Dopo le amichevoli annunciate contro Colonia, ZTE e Marsiglia, che il Milan giocherà nelle... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Non c'è tre, senza... quattro. Dopo le amichevoli annunciate contro Colonia, ZTE e Marsiglia, che ilgiocherà nelle...

Pubblicità

pietroraffa : Nuovo coro della Curva Sud per il Milan sulle note di 'Mamma Maria' dei Ricchi e Poveri. Spoiler: gasa! ???? '22 ma… - capuanogio : La trattativa per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan è sfinente e alla fine si lascerà dietro quasi so… - sportli26181512 : Milan, a fine luglio una nuova amichevole internazionale in Austria: Non c'è tre, senza... quattro. Dopo le amichev… - MilanLiveIT : #Milan, nuovo test match a fine luglio ?? Rossoneri ospiti del #Wolfsberger ???? - lollosina_ : RT @pietroraffa: Nuovo coro della Curva Sud per il Milan sulle note di 'Mamma Maria' dei Ricchi e Poveri. Spoiler: gasa! ???? '22 maggio gi… -