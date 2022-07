Lamborghini Super Trofeo Europa, a Misano record di vittorie per Spinelli e Weering (Di domenica 3 luglio 2022) Sei su sei . Loris Spinelli e Max Weering da record, due volte a segno nelle gare di Misano, terzo degli appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa . Dopo avere monopolizzato con la Huracán ... Leggi su motori.quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Sei su sei . Lorise Maxda, due volte a segno nelle gare di, terzo degli appuntamenti del. Dopo avere monopolizzato con la Huracán ...

Pubblicità

sportli26181512 : Lamborghini Super Trofeo Europa: Spinelli-Weering vincono a Misano anche Gara-2: In Gara-2 altro successo per Spine… - corsedimoto : DANI PEDROSA, CHE INCAZZATURA A MISANO! - Non c'è gloria nelle auto per i vecchi draghi della MotoGP. Nel Super Tro… - RadiofujiCom : Livestream Upcoming!! Lamborghini Squadra Corse:Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 - Misano, Race 2… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ?? Doppio appuntamento a Misano da vivere su Sky Sport Action, canale 206 ? ?? LAMBORGHINI SUPER TROFEO ? Sabato 2 luglio… - acmsnetwork : Updates for 2022/07/02: Complete_Races: Lamborghini|EU_Super_Trofeo|2022|R05|Misano Race 1|Misano World Circuiti|Mi… -