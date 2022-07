La riconoscete? Due vip e un politico; gli invitati delle nozze Pascale-Turci (Di domenica 3 luglio 2022) Alle nozze di Francesca Pascale e Paola Turci sono stati invitati un solo politico e due soli protagonisti del mondo dello spettacolo. La cerimonia celebrata a Montalcino, nel magico panorama toscano della Val d'Orcia, si candida a essere l'evento dell'estate pur avendo poco, pochissimo di mondano. Sobrio, riservato, quasi "ordinario" se non fosse per le protagoniste, la valenza simbolica del loro "sì" e la cornice da mille e una notte. Intorno alle 17.20 Francesca e Paola arrivano davanti allo splendido Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar, di bianco vestite (era il dress code "consigliato" anche agli invitati). Volevano tenere tutto "privato", non ci sono riuscite fino in fondo perché paparazzi e curiosi si sono comunque assiepati in piazza. Quindi dopo la fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Alledi Francescae Paolasono statiun soloe due soli protagonisti del mondo dello spettacolo. La cerimonia celebrata a Montalcino, nel magico panorama toscano della Val d'Orcia, si candida a essere l'evento dell'estate pur avendo poco, pochissimo di mondano. Sobrio, riservato, quasi "ordinario" se non fosse per le protagoniste, la valenza simbolica del loro "sì" e la cornice da mille e una notte. Intorno alle 17.20 Francesca e Paola arrivano davanti allo splendido Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar, di bianco vestite (era il dress code "consigliato" anche agli). Volevano tenere tutto "privato", non ci sono riuscite fino in fondo perché paparazzi e curiosi si sono comunque assiepati in piazza. Quindi dopo la fine ...

