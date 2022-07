Johnny Depp potrebbe appropriarsi dei beni di Amber Heard se lei decidesse di non pagare (Di domenica 3 luglio 2022) Nel caso in cui Amber Heard decidesse di non pagare o non riuscisse a trovare i milioni di dollari che deve a Johnny Depp, l'ex marito potrebbe appropriarsi dei suoi beni immobili. Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard è terminato, ma le notizie sull'ex coppia continuano a dominare televisioni e giornali visto che i problemi finanziari della famosa attrice potrebbero rappresentare un grosso problema in futuro: l'ex marito potrebbe sequestrare i suoi beni se lei decidesse di non pagare. La Heard è alla ricerca di denaro al fine di poter pagare ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 luglio 2022) Nel caso in cuidi nono non riuscisse a trovare i milioni di dollari che deve a, l'ex maritodei suoiimmobili. Il processo traè terminato, ma le notizie sull'ex coppia continuano a dominare televisioni e giornali visto che i problemi finanziari della famosa attricero rappresentare un grosso problema in futuro: l'ex maritosequestrare i suoise leidi non. Laè alla ricerca di denaro al fine di poter...

Pubblicità

antonioamodio22 : @giacomo1994_ Non lo credevo così rovinato Johnny Depp dopo il vittorioso processo. - holmes_ludovica : @jmikrokosmosk Lui farà la fine do Johnny Depp, bono pure a 50 anni, (per non parlare degli altri 6) - lebonalmm : @RobbsRoys Vecna in confronto è Johnny Depp - almightygio_ : de sica e johnny depp nello stesso film non me li aspettavo proprio - mauriziomizzoni : @MastriTina tutte cagate ditutto questo cinema organizzato preventivamente da femministe misandre ne é risultato un… -