(Di domenica 3 luglio 2022) Ospite del programma "Careers" in onda sul canale telematico nerazzurro, Javierha parlato anche di Paolo, suo...

Zanetti rivela: 'I valori uma… Intervistato da @StarCasinoSport lo storico c… Inter, Zanetti: 'Ho sempre ammirato Maldini, c'è una forte amicizia. Baggio e Zidane i più grandi' INTER - Zanetti: 'Con Maldini grande amicizia, Baggio? L'avversario più grande che abbia mai affrontato'

Calciomercatonews,su Sanchez e Vidal Al fine di abbracciare nuovi innesti importanti in questa sessione di calciomercato l'dovrà prima lasciar partire qualche elemento così da risparmiare ...- La prima a muoversi è stata l', che ha subito prospettato alla Joya un ambiente ideale: l'amico Correa,come sponsor, Marotta come garanzia . Solo che nel frattempo il ritorno di ... Zanetti: "La mia nuova vita mi piace, sono sempre legato all'Inter. Che tensione nei derby di Champions" Le parole di Javier Zanetti: "Maldini è un uomo vero, abbiamo un bel rapporto. Baggio l'avversario più difficile mai affrontato" ...Javier Zanetti ha elogiato i due esuberi Alexis Sanchez e Arturo Vidal, destinati a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato ...