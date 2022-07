Diabolik 2: Monica Bellucci interpreterà Altea nei sequel della saga dei Manetti Bros. (Di domenica 3 luglio 2022) Durante un'intervista recente, Monica Bellucci ha rivelato che interpreterà Altea nei sequel della saga diretta dai Manetti Bros. con Valerio Mastrandrea e Miriam Leone. Monica Bellucci, intervistata da Cristina Lacava per il supplemento femminile del Corriere della Sera, il settimanale Io Donna, ha rivelato che sarà Altea in Diabolik 2 e nei sequel della saga dei Manetti Bros. L'uscita della seconda pellicola del franchise è prevista per il prossimo 17 novembre. La Bellucci reciterà al fianco di Miriam Leone (la Eva Kant dei ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 luglio 2022) Durante un'intervista recente,ha rivelato cheneidiretta dai. con Valerio Mastrandrea e Miriam Leone., intervistata da Cristina Lacava per il supplemento femminile del CorriereSera, il settimanale Io Donna, ha rivelato che saràin2 e neidei. L'uscitaseconda pellicola del franchise è prevista per il prossimo 17 novembre. Lareciterà al fianco di Miriam Leone (la Eva Kant dei ...

Pubblicità

thedeparbed : i manetti vivendo la miglior vita possibile girando i loro silly little movies su diabolik con MONICA BELLUCCI - mompracemfilm : RT @RBcasting: Le prime immagini di Monica Bellucci (Altea) con Valerio Mastandrea @rivamesta (Ginko) in “Diabolik 2” dei Manetti bros. Al… - BlueBandit_16 : RT @RBcasting: Le prime immagini di Monica Bellucci (Altea) con Valerio Mastandrea @rivamesta (Ginko) in “Diabolik 2” dei Manetti bros. Al… - RBcasting : Le prime immagini di Monica Bellucci (Altea) con Valerio Mastandrea @rivamesta (Ginko) in “Diabolik 2” dei Manetti… - il_Conte78 : RT @comicus_it: Le prime immagini di Monica Bellucci nel ruolo di Altea tratte dal film 'Diabolik - Ginko all'attacco!': -