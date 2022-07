Covid, il Nobel Parisi a Tgcom24: "Sbagliato togliere le mascherine" (Di domenica 3 luglio 2022) Il fisico ritiene inopportuno diminuire le protezioni sanitarie vista l'attuale situazione pandemica e invita a pensare ai più fragili che hanno diritto alla tutela della salute sul posto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) Il fisico ritiene inopportuno diminuire le protezioni sanitarie vista l'attuale situazione pandemica e invita a pensare ai più fragili che hanno diritto alla tutela della salute sul posto di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momen… - fattoquotidiano : Covid, il premio Nobel Giorgio Parisi: “Assurdo ridurre l’obbligo della mascherina” - Open_gol : Secondo l'infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, l'ultima variante mette a rischio anche i guariti più rece… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momento in… - cgregorio52 : RT @Agenzia_Ansa: 'È assurdo che si sia ridotto l'obbligo della mascherina: non è sensato ridurre le protezioni sanitarie in un momento in… -