Tuffi, Mondiali 2022: Elena Bertocchi non ce la fa, niente sincro con Chiara Pellacani (Di sabato 2 luglio 2022) Elena Bertocchi ha appena confermato il suo forfait per la gara del sincro da tre metri dei Mondiali del 2022 a cui avrebbe dovuto partecipare con Chiara Pellacani. La tuffatrice milanese ha dovuto rinunciare a causa di un riacutizzarsi di un infortunio alla schiena. Per lo stesso motivo Bertocchi aveva dovuto saltare la gara individuale dai tre metri. Il problema aveva inoltre sicuramente condizionato il suo risultato nella gara dal metro, in cui ha sfiorato l’accesso alla finale, mancata per soli 5 millesimi di punto. La scelta di saltare la gara dai tre metri era stata compiuta proprio per tentare il recupero per il sincro, gara in cui insieme a Pellacani, aveva già ottenuto ottimi risultati a partire dall’argento ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)ha appena confermato il suo forfait per la gara delda tre metri deidela cui avrebbe dovuto partecipare con. La tuffatrice milanese ha dovuto rinunciare a causa di un riacutizzarsi di un infortunio alla schiena. Per lo stesso motivoaveva dovuto saltare la gara individuale dai tre metri. Il problema aveva inoltre sicuramente condizionato il suo risultato nella gara dal metro, in cui ha sfiorato l’accesso alla finale, mancata per soli 5 millesimi di punto. La scelta di saltare la gara dai tre metri era stata compiuta proprio per tentare il recupero per il, gara in cui insieme a, aveva già ottenuto ottimi risultati a partire dall’argento ...

