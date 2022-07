Tuffi, gare sabato 2 luglio Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per le gare di Tuffi di sabato 2 luglio ai Mondiali di Budapest 2022. Penultima giornata della rassegna iridata ancora in compagnia del grande spettacolo dei Tuffi: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu tornano in gara individualmente dalla piattaforma 10 metri per provare a staccare il pass per la finale. Chiara Pellacani poi vuole rendersi nuovamente protagonista nell’atto conclusivo del trampolino 3 metri che assegna le medaglie. L’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 2 luglio con i preliminari della piattaforma maschile 10 metri, a seguire la semifinale (alle ore 16.00) e infine la finale del trampolino 3 metri femminile (ore 19.00). Di seguito, le informazioni per seguire le ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Tutto pronto per ledidiaidi. Penultima giornata della rassegna iridata ancora in compagnia del grande spettacolo dei: Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu tornano in gara individualmente dalla piattaforma 10 metri per provare a staccare il pass per la finale. Chiara Pellacani poi vuole rendersi nuovamente protagonista nell’atto conclusivo del trampolino 3 metri che assegna le medaglie. L’appuntamento è per le ore 10.00 dicon i preliminari della piattaforma maschile 10 metri, a seguire la semifinale (alle ore 16.00) e infine la finale del trampolino 3 metri femminile (ore 19.00). Di seguito, le informazioni per seguire le ...

