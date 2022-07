“Ti rendi conto che c’è un cane sul tuo tetto?” | l’incredibile vicenda di una famiglia e di un cane sorprendente

Leggi su newnotizie

(Di sabato 2 luglio 2022) Ogniemoziona e stupisce anche per alcuni comportamenti bizzarri e fuori dal comune ma alcuni ne hanno più di altri. È il caso di un golden retriever che ha la passione per i tetti Una passione inconsueta che ha reso necessaria l’installazione di un cartello per non preoccupare il vicinato. Accade ad Austin in L'articolo NewNotizie.it.