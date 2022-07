Siccità, chiese in preghiera per invocare “pioggia ristoratrice” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Su iniziativa dei vescovi della quattro diocesi molisane, come segno di vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori e alle loro famiglie, domenica 3 luglio, in tutte le chiese del Molise si pregherà per la fine della Siccità”. “Un segno di affidamento a Dio, nella luce della fede, per manifestare e condividere con fiducia un bisogno con l’Eterno Padre e per aprirsi alla speranza e alla sua intercessione affinché – spiegano i Vescovi del Molise – possa presto arrivare una pioggia ristoratrice nei campi donando serenità e fiducia a tutti coloro che sono impegnati nella fatica quotidiana”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Su iniziativa dei vescovi della quattro diocesi molisane, come segno di vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori e alle loro famiglie, domenica 3 luglio, in tutte ledel Molise si pregherà per la fine della”. “Un segno di affidamento a Dio, nella luce della fede, per manifestare e condividere con fiducia un bisogno con l’Eterno Padre e per aprirsi alla speranza e alla sua intercessione affinché – spiegano i Vescovi del Molise – possa presto arrivare unanei campi donando serenità e fiducia a tutti coloro che sono impegnati nella fatica quotidiana”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

StraNotizie : Siccità, chiese in preghiera per invocare 'pioggia ristoratrice' - lifestyleblogit : Siccità, chiese in preghiera per invocare 'pioggia ristoratrice' - - italiaserait : Siccità, chiese in preghiera per invocare “pioggia ristoratrice” - LocalPage3 : Siccità, chiese in preghiera per invocare 'pioggia ristoratrice' - fisco24_info : Siccità, chiese in preghiera per invocare 'pioggia ristoratrice': (Adnkronos) - L'iniziativa dei Vescovi molisani… -