Roma, Svilar si presenta: 'Incredibile lavorare con Mourinho in un top club' (Di sabato 2 luglio 2022) 'Mourinho è un Incredibile allenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sogni migliori di diventare un suo ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) 'è unallenatore, uno dei migliori di sempre. Ho apprezzato molto le sue parole, ma ad essere onesti non avrei immaginato nemmeno nei miei sogni migliori di diventare un suo ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è… - DiMarzio : .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato - AliprandiJacopo : ?? ???? Mile #Svilar è sbarcato a Fiumicino: comincia la sua nuova avventura alla Roma come vice di Rui Patricio. L’e… - TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA Tiago Pinto: “E’ un simbolo del progetto” Svilar: “lavorero ogni giorno e poi parlerà il futuro” (TES… - asromaliveit1 : ?? Prima della conferenza stampa di presentazione di #Svilar, #TiagoPinto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.… -