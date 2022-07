“Purtroppo è lui”. L’Italia col fiato sospeso dopo l’appello a Chi l’ha visto?: la tragica fine di Andrea (Di sabato 2 luglio 2022) Speranze finite per la famiglia del 27enne scomparso pochi giorni fa, precisamente lo scorso 29 giugno, a Napoli. Andrea Covelli è morto. È stato trovato cadavere nella serata di venerdì 1 luglio a Pianura. Il suo corpo senza vita era in via Pignatiello, in una zona di campagna ed è stato riconosciuto grazie all’identificazione avvenuta in tarda serata. Il 29 giugno il 27enne aveva fatto perdere le sue tracce e la scomparsa era stata denunciata dai familiari anche con diversi blocchi stradali e un accorato appello alla trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto? in cui chiedeva ai sequestratori di rilasciare il figlio e farlo tornare dai suoi cari. Andrea Covelli è morto e molto probabilmente è stato ucciso dalle persone che lo avevano fatto salire a forza su uno scooter e portato via. C’era stato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Speranze finite per la famiglia del 27enne scomparso pochi giorni fa, precisamente lo scorso 29 giugno, a Napoli.Covelli è morto. È stato trovato cadavere nella serata di venerdì 1 luglio a Pianura. Il suo corpo senza vita era in via Pignatiello, in una zona di campagna ed è stato riconosciuto grazie all’identificazione avvenuta in tarda serata. Il 29 giugno il 27enne aveva fatto perdere le sue tracce e la scomparsa era stata denunciata dai familiari anche con diversi blocchi stradali e un accorato appello alla trasmissione di Rai Tre Chi? in cui chiedeva ai sequestratori di rilasciare il figlio e farlo tornare dai suoi cari.Covelli è morto e molto probabilmente è stato ucciso dalle persone che lo avevano fatto salire a forza su uno scooter e portato via. C’era stato un ...

