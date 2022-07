Palio di Siena 2022 | la diretta Altro colpo di scena - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

borghi_claudio : A Siena notte di preoccupazione per il Popolo dell'Istrice stretto attorno alla sua cavalla Schietta, una delle fav… - EdLlewellynFCDO : Palio, Siena - wow! Prova generale ieri sera…oggi, the real thing! #PaliodiSiena ?? - borghi_claudio : Fra un'ora ci sarà la Prova Generale del Palio a #Siena e a seguire in ogni Contrada la grande cena della prova generale ?? - jhonquipresente : Palio assurdo, Leocorno che non parte, sono nel mio ristorante preferito di Siena e su Twitter siete tutti esaltati… - CordaniTeresa : RT @CarloF0554ti: Il Drago ha vinto il Palio di Siena. Nessun altro presidente del consiglio ci era riuscito. -

20.40: vince Contrada del Drago Ildi, dedicato alla Madonna di Provenzano è stato vinto dalla Contrada del Drago. Testa a testa negli ultimi metri con la Torre. A correre sei ...Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, l'evento ritorna tra le strade della città toscana. In gara rimangono in 6: le contrade di Civetta e Istrice sono state escluse in mattinata per ...Il Drago ha vinto il Palio di Siena battendo per pochi secondi la Torre, dopo vari abbadoni per infortuni hanno corso solo in sei contrade.Un testa a testa mozzafiato: Giovanni Atzeni taglia per primo il traguardo e vince il suo terzo palio consecutivo (ottavo in totale) con la quinta contrada diversa ...