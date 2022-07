Palermo violenta | sgominata una baby gang araba | arrestati 11 immigrati di seconda generazione

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 luglio 2022)unain Sicilia. Si chiamava “Arab Zone 90133” la banda criminale, formata da maggiorenni e minorenni, stranieri e italiani, responsabile di aggressioni nel centro storico di. Tra il 7 gennaio e il 15 giugno. Oggi la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti. Sei maggiorenni e 5 minorenni.Arab Zone 90133 Cinque maggiorenni sono finiti in carcere e uno agli arresti domiciliari. Mentre per i minorenni sono state disposte due misure cautelari presso il Malaspina. E tre collocamenti in comunità. Sono responsabili di brutali aggressioni, anche con bottiglie di vetro rotte e bastoni. Eseguite prevalentemente nel fine settimana nei luoghi del centro storico dove sono soliti riunirsi i giovani. ...