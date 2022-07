Non sono una Signora ma un ‘cantante mascherato’ da Drag Queen (Di sabato 2 luglio 2022) Secret Celebrity Drag Race A Milly Carlucci si saranno drizzate le orecchie: il prossimo autunno, mentre lei sarà impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, arriverà su Rai 2 uno show nel quale alcuni personaggi noti si esibiranno nascosti sotto a degli spettacolari travestimenti, lasciando ad opinionisti e telespettatori il compito di scoprire le loro vere identità. Che qualcuno le abbia rubato Il Cantante Mascherato? No, si tratta di un nuovo programma con meccanismo sulla carta simile che non punterà però su leoni, unicorni, pastori maremmani ed altri animali, bensì sulle Drag Queen. Il titolo è Non sono una Signora e sarà in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre. Una delle novità emerse alla presentazione dei palinsesti Rai ha, dunque, il sapore del già visto e sperimentato, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 luglio 2022) Secret CelebrityRace A Milly Carlucci si saranno drizzate le orecchie: il prossimo autunno, mentre lei sarà impegnata con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, arriverà su Rai 2 uno show nel quale alcuni personaggi noti si esibiranno nascosti sotto a degli spettacolari travestimenti, lasciando ad opinionisti e telespettatori il compito di scoprire le loro vere identità. Che qualcuno le abbia rubato Il Cantante Mascherato? No, si tratta di un nuovo programma con meccanismo sulla carta simile che non punterà però su leoni, unicorni, pastori maremmani ed altri animali, bensì sulle. Il titolo è Nonunae sarà in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre. Una delle novità emerse alla presentazione dei palinsesti Rai ha, dunque, il sapore del già visto e sperimentato, ...

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : La LEGA manco si degna di votare l'emendamento per togliere le sanzioni agli over50 che non si sono vaccinati. CHE… - SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - RobertoBurioni : Qualcuno afferma che è stato pubblicato un lavoro su Lancet che dimostra che il vaccino contro COVID-19 non protegg… - i_Stef : @Massim0X @KasperReloaded @fratotolo2 Sono di più. Il popollo italiano ha il Vaticano, e con questo chiudo. Non ci… - svmmrchiId : @F3MALEROBB3RY allora avevo frainteso il tweet perdonami?? comunque io personalmente non trovo cosí forzato questo m… -