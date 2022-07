Non c’è pace per Osimhen, accuse dal cognato: debito altissimo per il nigeriano (Di sabato 2 luglio 2022) Victor Osimhen si sta preparando al meglio in vista della prossima stagione, che può essere quella della definitiva consacrazione. Da quando è arrivato a Napoli, infatti, sono diversi gli infortuni che ne hanno rallentato la crescita. L’attaccante nigeriano, però. con ogni probabilità dovrà affrontare alcune grane legali relative all’epoca del suo passaggio in maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale, Osimhen avrebbe ricevuto una somma di denaro pari a 500 mila euro che però non ha mai restituito. A svelare questo retroscena è stato Osita Okolo, cognato di Osimhen e proprietario della società Pavic Deals Ltd che ha effettuato il prestito. VIctor Osimhen Napoli (FOTO – Getty Images) Di seguito le sue parole: “Victor ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Victorsi sta preparando al meglio in vista della prossima stagione, che può essere quella della definitiva consacrazione. Da quando è arrivato a Napoli, infatti, sono diversi gli infortuni che ne hanno rallentato la crescita. L’attaccante, però. con ogni probabilità dovrà affrontare alcune grane legali relative all’epoca del suo passaggio in maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale,avrebbe ricevuto una somma di denaro pari a 500 mila euro che però non ha mai restituito. A svelare questo retroscena è stato Osita Okolo,die proprietario della società Pavic Deals Ltd che ha effettuato il prestito. VIctorNapoli (FOTO – Getty Images) Di seguito le sue parole: “Victor ...

