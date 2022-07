Milan, a destra uno è di troppo: Saelemaekers o Messias possono partire (Di sabato 2 luglio 2022) Il Milan deve fare spazio sulla fascia destra in attesa di un importante colpo sul mercato: Uno tra Saelemaekers o Messias potrebbe partire Il Milan punta ad un colpo importante per aggiungere qualità alla fascia destra. Hakim Ziyech è il primo obiettivo, con alternative Asensio e Berardi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con l’acquisto di un giocatore in quella zona di campo dovranno lasciare spazio uno tra Saelemaekers e Messias. Entrambi in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Ildeve fare spazio sulla fasciain attesa di un importante colpo sul mercato: Uno tra Saelemaekers opotrebbeIlpunta ad un colpo importante per aggiungere qualità alla fascia. Hakim Ziyech è il primo obiettivo, con alternative Asensio e Berardi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con l’acquisto di un giocatore in quella zona di campo dovranno lasciare spazio uno tra Saelemaekers e. Entrambi in bilico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

