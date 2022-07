LIVE – Sonego-Nadal 1-6 | 2-6 | 0-0 terzo turno Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Sonego-Nadal 1-6 0-0 terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Nadal #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Sonego-Nadal 1-4 Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo spagnolo piazza il break nel primo set - #Sonego-Nadal… - zazoomblog : LIVE Sonego-Nadal 0-1 Wimbledon 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! - #Sonego-Nadal #Wimbledon… - sportli26181512 : Sonego-Nadal a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Sonego cerca l'impresa nel 3° turno d… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: ?? Tra poco su #SkySport Uno c'è #Sonego-#Nadal: pronti per un match da sogno? Gli aggiornamenti LIVE qui?? -

Lorenzocerca l'impresa nel 3° turno di Wimbledon contro Rafa Nadal, seconda testa di serie del seeding e 22 volte campione Slam. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro dovrebbe iniziare non prima delle 17:00 .- Nadal: il ...Watch Wimbledon Online Video Broadcast Link On Your Device in San Francisco on July 2, 2022 - watch, listen, photos and tickets ...Iga Swiatek suffered a shock straight-sets defeat to Alize Cornet at Wimbledon as her 37-match winning streak came to an end.The world number one had not lost since February but she made 32 unforced ...